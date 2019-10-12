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На счету тайфуна "Хагибис" в Японии уже две жертвы

На счету тайфуна "Хагибис" в Японии уже две жертвы
19:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Японии продолжает бушевать тайфун "Хагибис", который забрал жизни уже двух человек.

По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна “Хагибис”, который в настоящее время движется по направлению к Токио. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, опрокинуло шквальным ветром. Еще один мужчина погиб из-за схода оползня на его дом. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.

Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитной 5,7.

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Япония, Тайфун, Оползень, Хагибис.
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