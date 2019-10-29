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В Китае обрушилось здание парковки, есть погибшие

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В Китае обрушилось здание парковки, есть погибшие
09:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:На юге Китая в городе Гуйян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек, еще двое пострадали.

На юге Китая в городе Гуйян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек.

Об этом сообщает CCTV.

Отмечается, что на строительстве работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному после прибытия помогли спасатели.

Поиски остальных лиц велись более десяти часов, в результате спасатели обнаружили восемь тел и еще двух раненых. Причина обрушения устанавливается.

Пожар-душегуб: пятеро детей погибли в результате трагедии

Напомним, в китайской провинции Фуцзянь в ночь на 20 октября произошел пожар, из-за которого четверо человек погибли, еще трое получили травмы.

Как сообщалось, в сельской местности в центральной Колумбии разбился вертолет, который входил в состав президентского флота. В результате погибли все 6 членов экипажа

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Китай, Жертвы, Парковка, Гуйян.
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