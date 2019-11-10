В Токио проходит парад на честь интронизации императора Нарухито (Видео)

Новости мира:В параде принимают участие представители правительства и сам император с женой.

В Токио проходит торжественный парад на честь интронизации нового императора Японии Нарухито. Торжественный кортеж начал свое движение от главного дворца и направился в сторону резиденции Акасака.

Парад возглавил открытый автомобиль, в котором находиться сам император Нарухито вместе со своей супругой. Так же в параде участвуют около тридцати автомобилей с членами правительства.

Кортеж охраняют 18 мотоциклов и машин полиции. Кортеж растянулся примерно на 400 метров.

Как сообщалось ранее, Нарухито вступил на императорский престол в мае этого год после того, как его отец Акахито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом.

Как сообщалось ранее, в Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек, чтобы защитить от циклона "Бульбуль".