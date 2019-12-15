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В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"

В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В КНДР готовы противодействовать ядерной угрозе со стороны США.

Военное руководство КНДР заявило, что в стране разрабатывается стратегическое оружие, призванное противодействовать ядерной угрозе, якобы исходящей от США.

Как информирует агентство ЦТАК, об этом заявил начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон.

«Очень рад тому, что в последние дни Академия национальной обороны один за другим успешно проводит испытания, имеющие большое значение, и достигает огромных успехов в укреплении обороноспособности», - говорится в заявлении.

Как отмечается, опыт, полученный в ходе недавнего испытания, будет применяться при разработке стратегического оружия КНДР «для прочного и надежного сдерживания и подавления ядерной угрозы со стороны США».

Пак Чен Чхон подчеркнул, что КНДР накопила «внушительную силу», чтобы быть готовой к различным политическим и военным провокациям.

«В обстановке острой ситуации противоборства враждебные силы, включая США, должны остерегаться речей и поведения, раздражающих нас. Только тогда они могут спокойно проводить конец года», - предостерег начальник генштаба северокорейской армии.

Как сообщалось, 14 декабря власти Северной Кореи заявили об успешном испытании, проведенном на полигоне для запуска ракет большой дальности.

При этом Академия национальной обороны Северной Кореи не уточнила, что именно тестировали. Предполагается, что испытания могли включать технологии для улучшения межконтинентальных баллистических ракет, которые потенциально могут достичь США.

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США, КНДР, Штаты, Ядерная угроза.
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