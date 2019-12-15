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Затишье закончилось: силовики и протестующие опять столкнулись в Гонконге

Затишье закончилось: силовики и протестующие опять столкнулись в Гонконге
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге после трехнедельного затишья возобновились стычки протестующих и силовиков.

В Гонконге во время протестов в воскресенье, 15 декабря, впервые за последние три недели произошли стычки.

Группы митингующих с закрытыми масками лицами прошлись по нескольким торговым центрам, скандируя "Борьба за свободу" и "Верните нам справедливость", сообщает DW.

"Полиция сообщила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов, а также взорвали дымовую бомбу. В ответ стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих. В частности, были задержаны несколько подростков", - отмечается в сообщении 

Одновременно в городе состоялся проправительственный митинг, на который вышло около тысячи человек. Они осудили насилие во время протестов.

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Сейчас глава правительства Гонконга Керри Лам находится в Пекине, где на 16 декабря запланирована ее встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

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В Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых переросло в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях приняли участие более миллиона человек.

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна — две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного региона те свободы, которые не действуют на материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности, свободы мысли и прессы.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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