Затишье закончилось: силовики и протестующие опять столкнулись в Гонконге

В Гонконге во время протестов в воскресенье, 15 декабря, впервые за последние три недели произошли стычки.

Группы митингующих с закрытыми масками лицами прошлись по нескольким торговым центрам, скандируя "Борьба за свободу" и "Верните нам справедливость", сообщает DW.

"Полиция сообщила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов, а также взорвали дымовую бомбу. В ответ стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих. В частности, были задержаны несколько подростков", - отмечается в сообщении

Одновременно в городе состоялся проправительственный митинг, на который вышло около тысячи человек. Они осудили насилие во время протестов.

Today’s pre-Christmas shopping activity in Hong Kong suddenly turned to confrontation after riot police stormed into the shopping mall. About 15 armed police assaulted several citizens and attempted to arrest, but the reasons are still uncertain.#HKPoliceBrutality pic.twitter.com/XVZ3Hj3eJM

— Eileen Chang (@Hongkon84458416) December 15, 2019