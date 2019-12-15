Затишье закончилось: силовики и протестующие опять столкнулись в Гонконге

Новости мира:В Гонконге после трехнедельного затишья возобновились стычки протестующих и силовиков.

В Гонконге во время протестов в воскресенье, 15 декабря, впервые за последние три недели произошли стычки.

Группы митингующих с закрытыми масками лицами прошлись по нескольким торговым центрам, скандируя "Борьба за свободу" и "Верните нам справедливость", сообщает DW.

"Полиция сообщила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов, а также взорвали дымовую бомбу. В ответ стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих. В частности, были задержаны несколько подростков", - отмечается в сообщении

Одновременно в городе состоялся проправительственный митинг, на который вышло около тысячи человек. Они осудили насилие во время протестов.

Today’s pre-Christmas shopping activity in Hong Kong suddenly turned to confrontation after riot police stormed into the shopping mall. About 15 armed police assaulted several citizens and attempted to arrest, but the reasons are still uncertain.#HKPoliceBrutality pic.twitter.com/XVZ3Hj3eJM — Eileen Chang (@Hongkon84458416) December 15, 2019

Сейчас глава правительства Гонконга Керри Лам находится в Пекине, где на 16 декабря запланирована ее встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Flashmob protests and vandalism broke out in multiple Hong Kong shopping malls. Public anger in the city remains as Beijing shows no sign of giving further concessions. pic.twitter.com/SQETHntT7y — DW News (@dwnews) December 15, 2019

В Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых переросло в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях приняли участие более миллиона человек.

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна — две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного региона те свободы, которые не действуют на материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности, свободы мысли и прессы.