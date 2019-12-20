В Индии из-за массовых протестов отключат интернет

Новости мира:Правительство Индии остановил услуги интернета и смс в части столицы Дели из-за протестов.

Услуги интернета и обмена текстовыми сообщениями в Индии на фоне протестов были приостановлены по приказу правительства в части столицы Дели. Об этом сообщает Reuters.

Отключение, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel, возобновились около 13:00 (09:30 по киевскому времени) после четырехчасового простоя.

Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести больше митингов, вопреки запрету полиции на большие сборы в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считается дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - написала Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о свою сеть в Дели.

Напомним, в Индии начались протесты из-за принятого закона об уточнении гражданства, в результате акций есть погибшие.