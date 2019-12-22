В Китае оборонный бюджет США восприняли как вмешательство в свои внутренние дела

Некоторые положения принятого в США оборонного бюджета на 2020 год в Китае сочли вмешательством во внутренние дела страны.
Об этом сообщает Хinhua.
«Эти пункты являются необоснованными и предвзятыми, здесь явное вмешательство во внутренние дела Китая», - заявил спикер Комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей Ю Вэньцзэ.
Положения военного бюджета США, возмутившие власти Китая, включают поставки вооружений Тайваню, поддержку протестующих в Гонконге, а также упоминание ситуации в Синьцзяне в контексте прав мусульман-уйгуров.
Как отметили в Комитете, упоминание Тайваня в американском бюджете серьезно нарушает принцип «одного Китая», наносит значительный ущерб отношениям между Пекином и Вашингтоном, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Ю Вэньцзэ призывал Соединенные Штаты отказаться от «своего менталитета и гегемонистской логики времен Холодной войны», прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и «принять меры по немедленному устранению негативного воздействия, вызванного этим документом».
Напоминаем, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий $300 млн военной помощи Украине.