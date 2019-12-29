На Филиппинах возросло количество жертв от тайфуна "Урсула"

Новости мира:В результате разрушительного тайфуна, который прошел через центральную часть Филиппин, погиб 41 человек.

Из-за тайфуна "Урсула" ("Фанфон") на Филиппинах погиб 41 человек. Об этом сообщает ABS-CBN.

"По меньшей мере 41 человек погиб в результате тайфуна Урсула", - сообщили чиновники.

12 человек считаются пропавшими без вести, 28 - получили повреждения, согласно данным Национального совета по предотвращению чрезвычайных ситуаций (NDRRMC).

По словам представителя NDRRMC Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как некоторые погибли от падения деревьев, попали в дорожно-транспортные происшествия или погибли от остановки сердца.

Тимбал заявил, что существует необходимость введения более жестких норм эвакуации, а также постановлений, запрещающих употребление алкоголя и требуют от граждан оставаться дома во время стихийного бедствия.

Напомним, на Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем.