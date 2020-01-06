Новости мира:6 декабря 2020 года в западной части Туркменистана произошло землетрясение.

В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.

Эпицентр залегал на глубине 49 километров.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, землетрясение зафиксировали в штате Оахака (Мексика), в 38 километрах от города Уньон Идальго.

Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло сегодня в Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны.