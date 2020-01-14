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Вслед за Китаем: в Японии хотят "урезать" детям время на интернет и видеоигры

Вслед за Китаем: в Японии хотят "урезать" детям время на интернет и видеоигры
06:15 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: pixabay

Новости мира:Депутаты одной из японских префектур планируют ограничить детям время на видеоигры - до 60-90 минут в день.

Проект указа об ограничении детям и подросткам времени на видеоигры предложили в совете Кагавы, самой маленькой префектуры Японии, сообщает NHK.

Депутаты считают, что все дети за исключением старшеклассников должны тратить на видеоигры и интернет не больше 60 минут в будние дни и 90 минут — в выходные и праздничные дни.

Вдобавок совет префектуры Кагава предложил запретить учащимся младшей и средней школы играть и пользоваться интернетом после 9 часов вечера, а старшеклассникам — после 10 часов.

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Власти при этом не собираются устанавливать ответственность для детей за нарушение ограничений на видеоигры и интернет, а контролировать исполнение этих мер должны будут родители.

Обсуждение проекта состоится на пленарном заседании префектурного совета Кагавы в феврале 2020 года. До этого депутаты также вынесут своё предложение на общественное обсуждение.

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Время, которое подростки проводят в видеоиграх и интернете, не регулируется в других префектурах Японии, но с ноября 2019 года ограничивается в Китае.

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Япония, Интернет, Кагава, Видеоигры.
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