Эпицентр коронавируса: Япония объявила об эвакуации своих граждан из Уханя

Новости мира:Власти Японии заявили о начале эвакуации своих граждан из эпицентра вспышки нового коронавируса в Китае.

Япония объявила об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, эпицентра вспышки нового коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает Bangkok Post.

"Мы решили отправить всех (граждан Японии в Ухане) в Японию, если они того пожелают, всеми способами, включая чартерный рейс", - сказал Абэ журналистам.

Он отметил, что официальный Токио координирует свои действия с правительством Китая на разных уровнях, и намерен всячески ускорить процесс эвакуации своих граждан из Ухани.

Согласно представителю МИД Японии, в настоящее время в провинции Хубэй находится 430 японцев.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции, Канаде.