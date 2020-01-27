Авиакатастрофа в Афганистане: разбившийся лайнер мог принадлежать США

Новости мира:Власти Афганистана заявили, что разбившийся в понедельник самолет мог принадлежать США.

Самолет, разбившийся в Афганистане в понедельник, мог принадлежать ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает УНН.

Опознавательные знаки на правом двигателе самолета указывают, что борт принадлежал ВВС США. Телеканал публикует кадры с места катастрофы, за ним видно, что самолет частично выгорел.

Добавим, ранее сообщалось, что пассажирский самолет, разбился в понедельник в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40 — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020

По словам губернатора провинции Газни Вахидуллы Калимзая, "Самолет не принадлежал какой-то отечественной компании". "Судя по всему, речь идет об иностранном перевозчика, — отметил он. — Самолет полностью сгорел".

До сих пор нет достоверной информации о борт, который потерпел катастрофу. Лайнер упал в подконтрольном радикального движения "Талибан" уезде Дых-Як в центральной части страны. Туда сейчас выдвинулся афганский спецназ.