Авиакатастрофа в Афганистане: разбившийся лайнер мог принадлежать США

Самолет, разбившийся в Афганистане в понедельник, мог принадлежать ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает УНН.

Опознавательные знаки на правом двигателе самолета указывают, что борт принадлежал ВВС США. Телеканал публикует кадры с места катастрофы, за ним видно, что самолет частично выгорел.

Добавим, ранее сообщалось, что пассажирский самолет, разбился в понедельник в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020