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Посольство Китая о карикатуре на коронавирус: Мы выражаем сильное возмущение

Посольство Китая о карикатуре на коронавирус: Мы выражаем сильное возмущение
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Китай возмутила карикатура о коронавирусе в датской газете.

Китай требует извинений от датской газеты Jyllands-Posten за карикатуру на тему нового коронавируса.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на китайское посольство в Дании.

"Мы выражаем наше сильное возмущение и требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бо Бодженс признали свою ошибку и публично извинились перед китайским народом", - говорится в заявлении посольства.

Речь идет об опубликованном в датском издании Jyllands-Posten сатирическом рисунке художника Нильса Бо Боженса, "который является оскорблением для Китая и ранит чувства китайского народа", как отметили в посольстве.

Карикатура представляет собой рисунок китайского флага, где вместо желтых звезд на красном фоне изображен коронавирус.

Главный редактор газеты Якоб Нибро сказал, что карикатура не было задумана как оскорбление: "Рисунок флага и иллюстрация на нем коронавируса очень быстро показывают, что они (Китай - ред.) борются с вирусом. Вот и все", - добавил он.

Вирус в Тайване: Власти заявили о новых зараженных коронавирусом из Китая

Как известно, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

От коронавируса на сегодня погибли 106 человек. Общее количество подтвержденных инфекций в Китае превышает 4500.

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Китай, Дания, Вирус, Коронавирус.
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