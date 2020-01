Индийский псих: Полиция ликвидировала преступника, который держал в заложниках более 20 детей

Житель индийского штата Уттар-Прадеш Субхаш Батам почти полсуток удерживал в заложниках 23 детей, которых пригласил на день рождения дочери. Об этом пишет AP со ссылкой на индийскую полицию, пишет УНН.

Инцидент произошел в деревне Кесария. Как сообщает индийский телеканал NDTV, Батам позвал к себе соседских детей под предлогом празднования дня рождения своей годовалой дочери. Но когда гости зашли в дом, Батам запер дверь и направил на них оружие. Как пишет BBC, в заложниках оказались дети от шести месяцев до 15 лет; были захвачены и несколько женщин (вероятно, они пришли вместе с детьми).

Когда дети и женщины не пришли домой вовремя, соседи Батама отправились к нему домой, чтобы узнать, в чем дело. Хозяин не пустил их внутрь, и они вызвали полицию. Преступник бросил из окна самодельную бомбу и стрелял в тех, кто пытался приблизиться к его дому. Ранения получили двое сотрудников полиции и один житель деревни.

По информации AP, Батам удерживал заложников около 11 часов (по другим данным, девять или десять часов). Полиция пыталась убедить его сдаться, но в итоге пошла на штурм дома. Преступника убили, а всех заложников освободили; никто из них не пострадал. При обыске в доме у Батама нашли арсенал оружия и боеприпасов, пишет The Times of India.

Также погибла жена преступника. Неизвестно, помогала ли она мужу, но когда его убили, женщина попыталась убежать, пишет BBC. По информации AP, ее застрелили полицейские; по данным BBC, она была лишь ранена. NDTV и Reuters со ссылкой на полицию сообщают, что жители деревни забросали женщину камнями, очевидно, посчитав причастной к захвату заложников. Она умерла от полученных травм.

Мотивы Батама точно неизвестны. В полиции сообщили AP, что он проходил подозреваемым по делу об убийстве и недавно освободился под залог. BBC пишет, что он считал соседей по деревне виновными в своем аресте и хотел им отомстить. По информации NDTV, Батам кричал, что невиновен. Во время удержания заложников преступник был пьян; полиция предполагает, что у него также могло быть психическое расстройство.

The Times of India сообщает, что недавно Батам пожаловался местным властям на плохие жилищные условия. Он писал, что ему не предоставили новый дом и даже туалет в рамках правительственных программ помощи бедным.

One of the first minors to be rescued from the hostage situation in #farrukhabad.

Operations on going. NSG support has been sought@IndianExpress pic.twitter.com/zFFbfIHmAI

— Amil Bhatnagar (@AmilwithanL) January 30, 2020