В Монголии произошло мощное землетрясение

Новости мира:На юго-западе произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Монголии. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Координаты эпицентра землетрясения — 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы. Интенсивность стихийного бедствия в эпицентре составила 8,2 (по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника MSK64).

Как сообщалось, 31 января в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

Напомним, 41 человека погибли в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции.

В Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США.