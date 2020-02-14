Медики инфицированы: В Китае коронавирусом заразились около 1700 врачей

Новости мира:В Китае на коронавирусную инфекцию заразились не менее 1700 медиков, шестеро из них умерли.

Коронавирусом COVID-19 в Китае заразились более 1700 врачей, еще шестеро умерли.

Об этом сообщает CNN.

"Службы здравоохранения в Китае заявляют, что на сегодня коронавирусом заразились 1716 медицинских работников, в том числе шестеро умерли от COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них - 87,5% медиков работали в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, откуда распространился вирус.

Как отмечается, общее количество больных пневмонией, вызванной коронавируса, в мире составляет 64 435 в 27 странах мира. А число погибших возросло до 1383.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусоом COVID-19.