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Эпидемия коронавируса: китайские авиакомпании резко сократили количество рейсов

Эпидемия коронавируса: китайские авиакомпании резко сократили количество рейсов
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Из-за коронавируса резко сократилось количество авиарейсов китайских авиакомпаний.

Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.

На данный момент примерно две трети самолетов китайских авиакомпаний не совершают полетов, пишет газета Financial Times.

Общее число пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями в период с 27 января - начала праздников по случаю Нового года по Лунному календарю - по 12 февраля составило 10,21 млн, что на 70% меньше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC).

Средняя заполняемость самолетов в этот период составляла менее половины мест, отмечают в CAAC.

Резкое сокращение пассажиропотока вынудило авиакомпании уменьшить число маршрутов и отправить часть пилотов в неоплачиваемые отпуска. По данным отраслевых экспертов, до 70% самолетов по всему Китаю не совершают полетов.

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Три крупнейшие авиакомпании КНР - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - смогут справиться с возникшей проблемой, однако небольшие компании, имеющие более высокую долговую нагрузку, могут отказаться под угрозой в случае затягивания эпидемии коронавируса, предупреждают аналитики.

"Ситуация непредсказуемая, - говорит Иван Су из Morningstar. - Крупнейшие авиакомпании, государственные авиакомпании, справятся со всем этим, если распространение коронавируса будет сдержано в следующие 1-2 месяца".

Китайский конгломерат HNA Group, владеющий несколькими авиакомпаниями, может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, если пассажиропоток не вернется к нормальному уровню в ближайшие три месяца, отмечает источник FT в China Civil Aviation Science Technology Academy, исследовательском центре, входящем в CAAC.

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HNA имеет крупный долг, и разрастание проблем может вынудить конгломерат продать новую порцию активов, говорит источник.

Небольшие китайские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой денежных средств в случае затягивания эпидемии, предупреждает аналитик UBS China Эрик Линь. "Заключительным аккордом может стать их спасение государством", - считает он.

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Власти китайских городов и провинций владеют долями примерно в 20 региональных авиакомпаниях, и ожидается, что они поддержат их в случае возникновения трудностей, пишет FT. Это, однако, может создать серьезное финансовое давление на местные органы власти в КНР, которые и без того имеют огромную долговую нагрузку, предупреждают эксперты.

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Китай, Эпидемия, Авиакомпании, Коронавирус.
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