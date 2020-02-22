Скачать
Суббота, 22.02.2020
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

Вирусу сложнее распространится: В Китае появились данные о количестве зараженных

Вирусу сложнее распространится: В Китае появились данные о количестве зараженных
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае власти отчитались о количестве зараженных за прошедшие сутки.

В Китае уменьшилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

За последние сутки выявлено 397 новых случая заражения, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, обнародованных 22 февраля, передает Deutsche Welle.

Днем ранее власти Китая сообщали о 889 новых больных.

У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса 

Кроме того, за день от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 109 человек.

Большинство новых случаев заболевания и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. В целом в стране COVID-19 обнаружен у 76 290 человек, а погибли уже 2345 человек.

"В глобальном масштабе, по состоянию на утро 22 февраля, носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2360 пациентов, выздоровели 20 976 заболевших", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Южной Корее: количество зараженных перевалило за 300

Между тем число зараженных вирусом нового типа в Южной Корее за сутки выросло более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в стране зафиксирована вторая смерть инфицированного коронавирусом. Власти ранее объявили четвертый по величине город Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто ”территориями под особым управлением” из-за всплеска заболеваний.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио перенесли подготовительные мероприятия для волонтеров, которые были запланированы на 22 февраля. Этот шаг обусловлен распространением коронавируса, которое отразилось и на других спортивных событиях в стране. Так, несколькими днями ранее был отменен ряд мероприятий в рамках Токийского марафона, который состоится 1 марта.

Как сообщалось ранее, вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2300 человек скончались. Ряд государств, включая Украину, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Заболевание, Инфекция, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
04 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
05 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь