Вирусу сложнее распространится: В Китае появились данные о количестве зараженных

Новости мира:В Китае власти отчитались о количестве зараженных за прошедшие сутки.

В Китае уменьшилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

За последние сутки выявлено 397 новых случая заражения, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, обнародованных 22 февраля, передает Deutsche Welle.

Днем ранее власти Китая сообщали о 889 новых больных.

Кроме того, за день от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 109 человек.

Большинство новых случаев заболевания и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. В целом в стране COVID-19 обнаружен у 76 290 человек, а погибли уже 2345 человек.

"В глобальном масштабе, по состоянию на утро 22 февраля, носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2360 пациентов, выздоровели 20 976 заболевших", - говорится в сообщении.

Между тем число зараженных вирусом нового типа в Южной Корее за сутки выросло более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в стране зафиксирована вторая смерть инфицированного коронавирусом. Власти ранее объявили четвертый по величине город Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто ”территориями под особым управлением” из-за всплеска заболеваний.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио перенесли подготовительные мероприятия для волонтеров, которые были запланированы на 22 февраля. Этот шаг обусловлен распространением коронавируса, которое отразилось и на других спортивных событиях в стране. Так, несколькими днями ранее был отменен ряд мероприятий в рамках Токийского марафона, который состоится 1 марта.

Как сообщалось ранее, вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2300 человек скончались. Ряд государств, включая Украину, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.