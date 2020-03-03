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Власти Южной Кореи объявил войну коронавирусу

Власти Южной Кореи объявил войну коронавирусу
10:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Южной Корее зафиксировали 4812 случаев болезни, 28 из них – летальные.

Президент Республики Корея Мун Чже Ин заявил, что его страна ведет "войну" с коронавирусом COVID-19. Правительство намерено выделить на борьбу с ним до 25 миллиардов долларов.

Как сообщает Guardian, в Южной Корее зафиксировали 4812 случаев болезни. 28 из них – летальные. 75% случаев зафиксированы в городе Дэгу.

"Кризис в Дэгу и провинции Северный Кёнсандо достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционной болезнью", – прокомментировал ситуацию глава государства.

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Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом COVID-19, возросло до 90,8 тыс. Вирус-убийца унес 3 тыс. 117 жизней.

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Южная Корея, Коронавирус, Мун Чжэ Ин, Covid-19.
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