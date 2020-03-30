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Понедельник, 30.03.2020

В Китае отец спас жизнь сыну на пешеходном переходе (Видео)

В Китае молниеносная реакции отца помогла спасти маленького ребенка от гибели. Кадры из камеры наблюдения опубликовало издание South China Morning Post в YouTube. Как видно на кадрах, водитель авто не остановился перед пешеходным переходом, когда мужчина с ребенком переходили проезжую часть. Отец успел выхватить сына в последний момент от движущегося автомобиля. Разъяренный мужчина бросил что-то в открытое окно автомобиля.
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