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Карантин ужесточается: Азербайджан приостанавливает деятельность всех "некритических" предприятий

Карантин ужесточается: Азербайджан приостанавливает деятельность всех "некритических" предприятий
22:33 Пн, 30 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Азербайджан до 20 апреля ужесточает карантинный режим.

В Азербайджане из-за угрозы распространения коронавируса с 31 марта по 20 апреля останавливается деятельность всех структур и предприятий за исключением сферы жизнеобеспечения, сообщает в понедельник оперативный штаб при правительстве республики.

В этот период разрешается деятельность объектов здравоохранения и социальных услуг, коммунальных служб и связи, некоторых объектов транспорта, основных производственных сфер, объектов оптовой и розничной торговли (включая АЗС, аптеки, пункты продажи стройматериалов и бытовой продукции), некоторых объектов бытовых услуг, СМИ, финансовых организаций, службы доставки и дезинфекции.

"Для сведения к минимуму контактов между людьми и снижения тем самым скорости распространения коронавируса на указанный период введен запрет на клиентское обслуживание на местах всех объектов торговли и общепита, в том числе ресторанов, кафе и чайных домов (за исключением супермаркетов, продмагов и аптек, услуг приема и доставки онлайн-заказов)", - отмечается в сообщении штаба.

Решением штаба также запрещена деятельность объектов культуры (включая музеи, кинотеатры, спортзалы), парикмахерских, салонов красоты, ателье, фотоателье, компаний, занимающихся организацией мероприятий, служб, занимающихся спортивными и оздоровительно-восстановительными услугами, индивидуальной уборкой квартир, репетиторством и индивидуальным обучением.

"Для предотвращения широкого распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции людям необходимо оставаться в своих частных домах и квартирах, а также в местах постоянного проживания. Выходить из дома можно только для получения неотложной медицинской помощи, в случае возникновения прямой угрозы для жизни и здоровья, для посещения разрешенных объектов розничной торговли и обслуживания населения, для выброса бытового мусора и для выполнения служебных обязанностей в период специального карантинного режима", - отмечается в сообщении.

По данным на 30 марта общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 273 человек. В больницах специального режима на лечении находятся 243 человека, 26 выздоровело, четверо скончались. На карантине в настоящее время находятся 4 тыс. 85 человек.

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Азербайджан, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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