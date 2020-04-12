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В Казахстане почти тысяча случаев заражения COVID-19

В Казахстане почти тысяча случаев заражения COVID-19
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости мира:В Казахстане зафиксировали 911 случаев заражения коронавирусом.

В Казахстане зарегистрировано 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил республиканский оперативный штаб.

"Зарегистрированы еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султан - 11 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Алматинской области - 1 случай", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, в стране подтверждены 911 случаев.

Пандемия COVID-19: Казахстан ужесточает карантин

Напоминаем, шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число зараженных составило 386, сообщил республиканский оперативный штаб.

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Казахстан, Заболевание, Заражение, Коронавирус, COVID-2020.
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