В Казахстане почти тысяча случаев заражения COVID-19

В Казахстане зарегистрировано 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил республиканский оперативный штаб.
"Зарегистрированы еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султан - 11 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Алматинской области - 1 случай", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, в стране подтверждены 911 случаев.
Напоминаем, шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число зараженных составило 386, сообщил республиканский оперативный штаб.