В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19

Еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число зараженных составило 386, сообщил республиканский оперативный штаб.
"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00:05 2 апреля в Казахстане. Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 4 случая, в Жамбылской области - 2 случая", - говорится в сообщении.
Таким образом, в стране подтверждены 386 случаев заражений коронавирусом, из них:
От Covid-19 вылечились 26 человек и трое скончались.
Напомним:
В США количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 превысило отметку в 200 тыс.
Немецкое правительство продлило до 19 апреля введенные ранее карантинные меры из-за коронавируса.
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