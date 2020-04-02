В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19

Новости мира:До 386 увеличилось число случаев заражения коронавирусом в Казахстане.

Еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число зараженных составило 386, сообщил республиканский оперативный штаб.

"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00:05 2 апреля в Казахстане. Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 4 случая, в Жамбылской области - 2 случая", - говорится в сообщении.

Таким образом, в стране подтверждены 386 случаев заражений коронавирусом, из них:

в Нур-Султане - 184,

в Алматы - 90,

в Кызылординской области - 25,

Акмолинской - 19,

Атырауской - 16,

в Карагандинской области - 15,

в Алматинской области - девять,

в Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - по пять,

в Актюбинской области - 4,

в Шымкенте - 3,

в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях - по два, в Мангистауской и Павлодарской - по одному.

От Covid-19 вылечились 26 человек и трое скончались.

Напомним: