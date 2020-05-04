Китай сообщил о трех новых случаях заражения COVID-19

Новости мира:В Китае за последние сутки выявили трех новых больных коронавирусом, все новые случаи были завезены из-за границы.

В понедельник, 4 мая, материковый Китай сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, все трое заболевших недавно приехали из-за границы. Кроме того, было зафиксировано 13 новых бессимптомных случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 мая в мире зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 247 тысяч человек. Вылечились свыше 1,12 миллиона пациентов.

Напомним, по состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.