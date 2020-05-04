Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая

Китай сообщил о трех новых случаях заражения COVID-19

Китай сообщил о трех новых случаях заражения COVID-19
08:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае за последние сутки выявили трех новых больных коронавирусом, все новые случаи были завезены из-за границы.

В понедельник, 4 мая, материковый Китай сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, все трое заболевших недавно приехали из-за границы. Кроме того, было зафиксировано 13 новых бессимптомных случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 мая в мире зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 247 тысяч человек. Вылечились свыше 1,12 миллиона пациентов.

Эпидемия COVID-19: в Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса

Напомним, по состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь