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Четверг, 21.05.2020
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Суперциклон "Амфан" свирепствует в Индии и Бангладеш: под ударом оказались миллионы человек

Суперциклон "Амфан" свирепствует в Индии и Бангладеш: под ударом оказались миллионы человек
02:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:По Индии и Бангладеш нанес удар суперциклон "Амфан".

По Индии и Бангладеш нанес удар суперциклон "Амфан", который в среду, 20 мая, достиг севера Бенгальского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Порывы ветра достигают 180 километров в час. А обильные осадки, по прогнозам метеорологов, могут привести к тому, что уровень местных рек поднимется на пять метров. Это, в свою очередь, приведет к наводнениям.

В зоне удара стихии оказались более семи миллионов человек.

Власти эвакуируют жителей сел, расположенных в низинах. Но ситуацию осложняет тот факт, что во многих центрах временного размещения сейчас расположены лазареты для больных коронавирусом.

В Индии и Бангладеш эвакуируют два миллиона человек из-за циклона

Спасатели вынуждены спешно переоборудовать под прием беженцев здания рынков и некоторых государственных учреждений. Причем соблюдать безопасную дистанцию по коронавируса в таких импровизированных убежищах сложно. Из-за этого местные жители часто отказываются от перемещения, опасаясь заразиться коронавируса, сообщила полиция Западной Бенгалии.

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Индия, Бангладеш, Стихийное бедствие, Амфан.
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