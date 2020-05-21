Суперциклон "Амфан" свирепствует в Индии и Бангладеш: под ударом оказались миллионы человек

Новости мира:По Индии и Бангладеш нанес удар суперциклон "Амфан".

По Индии и Бангладеш нанес удар суперциклон "Амфан", который в среду, 20 мая, достиг севера Бенгальского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Порывы ветра достигают 180 километров в час. А обильные осадки, по прогнозам метеорологов, могут привести к тому, что уровень местных рек поднимется на пять метров. Это, в свою очередь, приведет к наводнениям.

В зоне удара стихии оказались более семи миллионов человек.

The entire South 24 Parganas were destroyed by the fall Amfan @MamataOfficial @cyclonewestbengal pic.twitter.com/b2NDIOlQd1 — Alimoddin Seikh (@AlimoddinSeikh) May 20, 2020

Власти эвакуируют жителей сел, расположенных в низинах. Но ситуацию осложняет тот факт, что во многих центрах временного размещения сейчас расположены лазареты для больных коронавирусом.

Before arrival of Amfan , Digha at 2.50 pm pic.twitter.com/mJwZ0eeWJk — Manish (@Manish40284351) May 20, 2020

Спасатели вынуждены спешно переоборудовать под прием беженцев здания рынков и некоторых государственных учреждений. Причем соблюдать безопасную дистанцию по коронавируса в таких импровизированных убежищах сложно. Из-за этого местные жители часто отказываются от перемещения, опасаясь заразиться коронавируса, сообщила полиция Западной Бенгалии.