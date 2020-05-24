Пандемия: в Центральной Азии число заражений COVID-19 превысило 15,5 тыс

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Центральной Азии количество случаев заражения превысило 15 500 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 682 и на утро воскресенья достигло 15 тыс. 595, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 315 человек, общее число выздоровевших достигло 8 тыс. 949 человек.

Данные о новых жертвах коронавируса в Центральной Азии за минувшие сутки не поступали. Ранее сообщалось о 106 скончавшихся в регионе после заражения COVID-19.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 403 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 на утро воскресенья достигло 8 тыс. 322. Суточный рост составил 5,09%.

Новые заражения выявлены в 15 регионах страны. По числу заражений в Казахстане лидируют Алматы (2 тыс. 164), Нур-Султан (1 тыс. 598), Атырауская область (879), Шымкент (606) и Карагандинская область (562).

Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане увеличилось до 4 тыс. 214 человек (+118 за сутки), число летальных исходов не изменилось - 35.

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике достигло 1 тыс. 403, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье. Рост числа заражений за сутки составил 2,78%.

По его словам, за сутки из стационара выписано 23 пациента. На лечении остается 409 человек, из них 11 в тяжелом состоянии, четыре в реанимации.

По данным Минздрава на 24 мая, в Киргизии число излечившихся от коронавирусом достигло 980 человек, число летальных исходов не изменилось - 14 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 54 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 132, сообщил в воскресенье Минздрав республики. Суточный рост заражений составил 1,75%. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 40 и достигло 2 тыс. 532 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У четверых больных состояние оценивается как тяжелое. Число летальных исходов в стране с начала пандемии - 13 человек, без изменений за сутки.

Минздрав Таджикистана вечером в минувшую субботу сообщил, что за сутки коронавирус был выявлен у 187 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 тыс. 738. Суточный рост составил 7,33%. По данным ведомства, за новых летальных исходов не зарегистрировано, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 44 пациента, 1 тыс. 223 человек выздоровели (+134 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.