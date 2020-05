Как будто пандемии было мало: полчища саранчи атаковали Индию (Видео)

На Индию напало полчище саранчи. Из-за отсутствия посевов насекомые атакуют города. Hindustan Times пишет о нападении саранчи и публикует ужасающие кадры из разных городов, которые оказались под ударом.

Пять штатов Индии стали мишенью для саранчи. По отчетам ученых, сразу несколько крупных роев пересекли границу между Пакистаном и Индией еще в конце апреля. Сегодня на 1 кв. км приходится порядка 40 млн особей, а передвигаются такие сообщества со скоростью 400 км в день. Среднестатистический мелкий рой саранчи может съедать столько же еды в день, сколько съедают около 35 тыс. человек. Уже поражены свыше 50 тыс. га земель.

Осложняет ситуацию отсутствие урожаев на полях из-за смены сезонов, муссонных дождей и пандемии коронавируса. Насекомые, не найдя пропитания, приходят в города. Сегодня они активно атакуют поселения в нескольких районах Раджастана и Мадхья-Прадеша.

"Нам повезло, что на полях сейчас нет урожая. Но саранча съедает всю зеленую растительность, листья, цветы, фрукты, семена и растения", — рассказал BBC заместитель директора индийской организации по предупреждению саранчи К. Гурджар.

Кроме того, пандемия COVID-19 мешает рабочим, которые борются с насекомыми, используя навесные опрыскиватели, пестициды и беспилотники в жгучей пустыне. Они живут в деревнях, где местные жители дают им еду, и выходят по ночам, чтобы выследить насекомых. Людям приходится работать в специальных защитных костюмах и масках.

Аналогичная ситуация происходит в Пакистане, где власти объявили чрезвычайную ситуацию еще в феврале, назвав текущее нападение саранчи самым тяжелым за последние 20 лет.

