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Как будто пандемии было мало: полчища саранчи атаковали Индию (Видео)

Как будто пандемии было мало: полчища саранчи атаковали Индию (Видео)
04:36 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости мира:Посмотрите, как саранча нападает на города в Индии.

На Индию напало полчище саранчи. Из-за отсутствия посевов насекомые атакуют города. Hindustan Times пишет о нападении саранчи и публикует ужасающие кадры из разных городов, которые оказались под ударом.

Пять штатов Индии стали мишенью для саранчи. По отчетам ученых, сразу несколько крупных роев пересекли границу между Пакистаном и Индией еще в конце апреля. Сегодня на 1 кв. км приходится порядка 40 млн особей, а передвигаются такие сообщества со скоростью 400 км в день. Среднестатистический мелкий рой саранчи может съедать столько же еды в день, сколько съедают около 35 тыс. человек. Уже поражены свыше 50 тыс. га земель.

Осложняет ситуацию отсутствие урожаев на полях из-за смены сезонов, муссонных дождей и пандемии коронавируса. Насекомые, не найдя пропитания, приходят в города. Сегодня они активно атакуют поселения в нескольких районах Раджастана и Мадхья-Прадеша.

"Нам повезло, что на полях сейчас нет урожая. Но саранча съедает всю зеленую растительность, листья, цветы, фрукты, семена и растения", — рассказал BBC заместитель директора индийской организации по предупреждению саранчи К. Гурджар.

Кроме того, пандемия COVID-19 мешает рабочим, которые борются с насекомыми, используя навесные опрыскиватели, пестициды и беспилотники в жгучей пустыне. Они живут в деревнях, где местные жители дают им еду, и выходят по ночам, чтобы выследить насекомых. Людям приходится работать в специальных защитных костюмах и масках.

Аналогичная ситуация происходит в Пакистане, где власти объявили чрезвычайную ситуацию еще в феврале, назвав текущее нападение саранчи самым тяжелым за последние 20 лет.

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Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, около 38% территории Пакистана, расположенной в провинциях Белуджистан, Синд и Пенджаб, являются "рассадниками" для саранчи.

"Ситуация намного серьезнее в этом году не только в Афганистане, Индии, Иране и Пакистане, но и во всех приграничных странах Африки и на Аравийском полуострове", — рассказал Мухаммад Тарик Хан, директор Пакистанского департамента защиты растений.

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Ситуацию осложняют и трудные политические взаимоотношения между Пакистаном и Индией, которые фактически заморожены. Отсутствие коммуникации и привело к беспрепятственному проникновению для насекомых через границу.

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Индия, Мадхья-Прадеш, Саранча, Раджастан.
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