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Южная Корея снова закрыла школы из-за новых случаев коронавируса

Южная Корея снова закрыла школы из-за новых случаев коронавируса
08:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В пятницу, 29 мая, Южная Корея сообщила о 58 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19.

В Южной Корее вновь закрыли более двух сотен школ из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

"В Южной Корее после резкого роста числа случаев коронавируса более 200 школ закрылись всего через несколько дней после того, как они вновь открылись", - говорится в сообщении.

За последние сутки было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Это число меньше по сравнению с максимумом за последние два месяца, который составил 79 зараженных, однако проблема заключается в том, что случаи эти были зафиксированы близко к густонаселенным районам.

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Из-за опасений новой вспышки в Пучхоне, где сосредоточились новые заражения, пришлось закрыть 251 школу, сотни других школ отложили свое открытие.

Как сообщалось, с 20 мая в Южной Корее начали открывать школы.

По состоянию на утро 29 мая в мире зафиксировано 5 906 202 случаев коронавируса, в частности 2 579 877 человек выздоровели и 362 024 погибли.

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Южная Корея, Школа, Коронавирус, Covid-19.
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