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В Казахстане глава Минздрава заразился коронавирусом

В Казахстане глава Минздрава заразился коронавирусом
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Глава Министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится в госпитале.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - написал Биртанов в воскресенье в Фейсбуке.

"Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно", - добавил министр.

Он отметил, что в последние дни в ряде регионов Казахстана наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.

"Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19", - заметил Биртанов.

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В этой связи он вновь попросил казахстанцев соблюдать "личный карантин". "Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике", - сказал министр.

"Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!" - призвал он.

Как сообщалось, на утро 14 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 764 977 человек, 429 666 умерли, 3 693 293 выздоровели.

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Казахстан, Коронавирус, Covid-19, Елжан Биртанов.

Автор:

Телеграф
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