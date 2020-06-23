В Китае за сутки выявлены почти 30 новых случаев COVID-19

За истекшие сутки в Китае выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом, из них 22 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев девять "импортированы", 13 зафиксированы внутри страны, все в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей. Из активных случаев 11 выявлены внутри страны: девять в Пекине и два в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 418 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 885 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 30 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрированы 1 тыс. 652 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 161 (при пяти случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

Напомним, по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 471 640 человек.