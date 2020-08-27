Наводнение в Афганистане унесло жизни более сотни человек (Фото, Видео)

Сильные наводнения на севере и востоке Афганистана унесли жизни не менее 100 человек.

По меньшей мере 100 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Парван. Сотни домов были разрушены.

Наводнение нанесло ущерб значительной части города Чарикар, столицы провинции Парван.

Вахида Шахкар, пресс-секретарь провинции Парван, заявила в среду, что число жертв может возрасти.

Команды спасателей продолжают работать над поиском людей, похороненных под завалами разрушенных домов.

По словам Шахкара, локальное правительство не в силах справится с последствиями стихийного бедствия и помочь пострадавшим семьям, поэтому она призвала центральное правительство вмешаться.

Отмечается, что среди погибших много детей.