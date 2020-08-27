Наводнение в Афганистане унесло жизни более сотни человек (Фото, Видео)

По меньшей мере 100 человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Парван. Сотни домов были разрушены.
Наводнение нанесло ущерб значительной части города Чарикар, столицы провинции Парван.
Вахида Шахкар, пресс-секретарь провинции Парван, заявила в среду, что число жертв может возрасти.
Команды спасателей продолжают работать над поиском людей, похороненных под завалами разрушенных домов.
По словам Шахкара, локальное правительство не в силах справится с последствиями стихийного бедствия и помочь пострадавшим семьям, поэтому она призвала центральное правительство вмешаться.
Отмечается, что среди погибших много детей.