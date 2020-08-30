Пандемия: в Индии за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19

В Индии за прошедние 24 часа зарегистрировано наибольшее в мире количество случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за сутки в Индии подтвержден 78 761 случай заражения коронавирусом, и это самый большой показатель с начала пандемии.

Ранее абсолютный рекорд был зафиксирован в США 16 июля, когда за день COVID-19 диагностировали у 77 299 человек.

Таким образом, по состоянию на 30 августа в Индии в целом зафиксировано 3 539 712 случаев COVID-19, включая 63 690 летальных.

Эта страна на третьем месте по количеству заражений в мире - после США и Бразилии.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.