Пандемия: в Индии за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19

Отмечается, что за сутки в Индии подтвержден 78 761 случай заражения коронавирусом, и это самый большой показатель с начала пандемии.
Ранее абсолютный рекорд был зафиксирован в США 16 июля, когда за день COVID-19 диагностировали у 77 299 человек.
Таким образом, по состоянию на 30 августа в Индии в целом зафиксировано 3 539 712 случаев COVID-19, включая 63 690 летальных.
Эта страна на третьем месте по количеству заражений в мире - после США и Бразилии.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.
Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.
Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.