В Гонконге протестующие потребовали проведения выборов: задержаны сотни человек (Видео)

Сегодня, 6 сентября, в Гонконге должны были пройти выборы в местный парламент, однако 2 августа власти города приняли решение об их переносе на год.

Полиция заявила, что к 21:00 (16:00 по киевскому времени, - ред.) было задержано 289 людей, 270 из них - за незаконные собрания.

Среди задержанных как минимум два известных активиста, Фигу Чан из группы "Гражданский фронт за права человека" и Люн Квок-хун, известный как "Длинноволосый".

Протестующие собрались, выкрикивая политические лозунги и призвали Пекин освободить 12 активистов, которые были недавно задержаны в Китае после того, как их поймали при попытке бежать на лодке на Тайвань.

A 12-year-old girl was stopped by police officers. She was frighten and tried to walk away but was pushed to the ground. According to her mother, she was around Mong Kok just to buy art supplies.

12歲女旺角買顏料 慘遭警撞飛騎身膝壓 https://t.co/iX1VAJQwUP#PoliceBrutality pic.twitter.com/0gswSuRYi8

