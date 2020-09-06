В Гонконге протестующие потребовали проведения выборов: задержаны сотни человек (Видео)

Сотни людей арестованы в Гонконге во время акции протеста против нового закона о национальной безопасности и с требованием провести отложенные парламентские выборы.

Сегодня, 6 сентября, в Гонконге должны были пройти выборы в местный парламент, однако 2 августа власти города приняли решение об их переносе на год.

Полиция заявила, что к 21:00 (16:00 по киевскому времени, - ред.) было задержано 289 людей, 270 из них - за незаконные собрания.

Среди задержанных как минимум два известных активиста, Фигу Чан из группы "Гражданский фронт за права человека" и Люн Квок-хун, известный как "Длинноволосый".

Протестующие собрались, выкрикивая политические лозунги и призвали Пекин освободить 12 активистов, которые были недавно задержаны в Китае после того, как их поймали при попытке бежать на лодке на Тайвань.

A 12-year-old girl was stopped by police officers. She was frighten and tried to walk away but was pushed to the ground. According to her mother, she was around Mong Kok just to buy art supplies. 12歲女旺角買顏料 慘遭警撞飛騎身膝壓 https://t.co/iX1VAJQwUP#PoliceBrutality pic.twitter.com/0gswSuRYi8 — Apple Daily HK 蘋果日報 (@appledaily_hk) September 6, 2020

Полиция заявила, что скандирование лозунгов является нарушением закона об общественном порядке и правил борьбы с болезнями.

Another angle the undercover police dragged a protestor across the road on the ground ( & why drag the pants when u can drag the arms? ) Source : TG pic.twitter.com/cwdV5GnfSm — Studio Incendo (@studioincendo) September 6, 2020

Они также использовали против демонстрантов перцовые пули и баллончики.

Декларация, которую Британия и Китай подписали в 1984 году, закрепляет автономный статус Гонконга до 2047 года.

Тем не менее, 30 июня Китай принял закон "о национальной безопасности", действие которого распространяется и на Гонконг. Таким образом КНР получила возможность создать специальные органы государственной безопасности, которые действуют вне юрисдикции властей Гонконга.

Данный закон вызвал критику со стороны ряда стран. По их мнению это является нарушением принципа "одна страна - две системы".