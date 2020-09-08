Бубонная чума в Монголии унесла жизнь еще одного человека

В Монголии еще один человек умер от бубонной чумы.

Об этом сообщает Montsame.

Известно, что 38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе съел мясо сурков, в результате чего заразился чумой и умер.

У 25 человек, с которыми контактировал погибший, инфекция обнаружена не была.

12 июля в провинции Говь-Алтай на западе Монголии 15-летний подросток скончался вследствие предполагаемого инфицирования бубонной чумой.

6 августа, администрация Внутренней Монголии сообщила о смерти жителя города Баотоу от бубонной чумы. С целью недопущения распространения инфекции, медики отправили на карантин несколько десятков людей, имевших контакты со скончавшимся.

8 августа еще один человек умер в городе Баян-Нур, что автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае.

Чума - это зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередко - септическим течением и высокой летальностью. Чума способна к быстрому эпидемическому распространению, относится к группе инфекционных болезней с многими механизмами передачи.