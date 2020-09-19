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Несмотря на мирные переговоры: на севере Афганистана погибли 13 человек

Несмотря на мирные переговоры: на севере Афганистана погибли 13 человек
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
В ходе столкновений в двух северных провинциях Афганистана в общей сложности восемь проправительственных ополченцев, трое полицейских и двое солдат были убиты во время столкновений в двух северных провинциях Афганистана.

В беспокойной провинции Кундуз трое полицейских и трое добровольцев были убиты после нападения на полицейских, охранявших контрольно-пропускной пункт на главной дороге в районе Хан Абад.

По его словам, четверо полицейских предположительно были захвачены боевиками после столкновений.

Два солдата и пять добровольцев были убиты, еще двое солдат ранены, во время атаки на армейский блокпост в Навабаде, район Дашт-э-Кала в соседней провинции Тахар. 

В последние годы этот регион был ареной ожесточенных столкновений.

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В Афганистане продолжаются периодические столкновения между вооруженными силами страны и боевиками, несмотря на то, что в столице Катара Дохе продолжаются мирные переговоры между правительственной делегацией Афганистана и представителями Талибана.

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Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
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