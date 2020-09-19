Собрались на семейный обед: в Камбодже молния разрушила дом, убив семерых человек

Тропический шторм Ноул унес жизнь одного человека во Вьетнаме. Еще семь погибли в соседней Камбодже вследствие удара молнии.

Трагический инцидент произошел в деревне Боунг Тмуой в северо-западной провинции Камбоджи Баттамбанг, когда жертвы собрались на обед под сваями дома в праздник Дня предков.

Среди погибших была семья из четырех человек и трое их родственников, сказал пресс-секретарь Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Кео Вай.

Во Вьетнаме шторм ударил по прибрежных провинциях, ломая деревья и сдувая крыши.

В провинции Хюэ человека насмерть раздавило упавшее дерево. Как минимум 23 человека получили ранения, сообщает VTV.

Вьетнам эвакуировал около 60 000 человек на пути шторма и отменил 40 региональных рейсов.