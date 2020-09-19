Скачать
Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков внес изменения в регламент пленарных заседаний Рады
Разумков внес изменения в регламент пленарных заседаний Рады
"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко
"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко
Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока
Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока
Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС
Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

Собрались на семейный обед: в Камбодже молния разрушила дом, убив семерых человек

Собрались на семейный обед: в Камбодже молния разрушила дом, убив семерых человек
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Al Arabiya Фото: pixabay
Тропический шторм Ноул унес жизнь одного человека во Вьетнаме. Еще семь погибли в соседней Камбодже вследствие удара молнии.

Трагический инцидент произошел в деревне Боунг Тмуой в северо-западной провинции Камбоджи Баттамбанг, когда жертвы собрались на обед под сваями дома в праздник Дня предков.

Среди погибших была семья из четырех человек и трое их родственников, сказал пресс-секретарь Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Кео Вай.

Во Вьетнаме шторм ударил по прибрежных провинциях, ломая деревья и сдувая крыши.

В провинции Хюэ человека насмерть раздавило упавшее дерево. Как минимум 23 человека получили ранения, сообщает VTV.

Разрушительные пожары в США: дым достиг Европы

Вьетнам эвакуировал около 60 000 человек на пути шторма и отменил 40 региональных рейсов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Вьетнам, Шторм, Камбоджа, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
02 Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
03 "Ломаченко уронят": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Василия с Лопесом (Видео)
04 Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
05 Фокин не видит альтернатив Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подставляем щеки солнышку&quot;: прогноз погоды на выходные
"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные
В &quot;ДНР&quot; активизировалась раздача паспортов &quot;республики&quot;
В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
Анна Седокова вышла замуж в третий раз: кто стал избранником певицы (Фото, Видео)
Анна Седокова вышла замуж в третий раз: кто стал избранником певицы (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь