Предупреждения и задержания не помогли: протестующие в Таиланде вновь заняли улицы Бангкока

Тысячи протестующих вновь вышли на улицы столицы Таиланда, несмотря на разгоны и задержания.

После того, как 16 октября полиция применили водометы против многотысячного собрания людей в центра Бангкока, протестующие договорились изменить маршрут и провести митинги в разных частях города.

Несколько сотен человек, многие в черных футболках, устроили митинг на станции Лат Пхрао на севере Бангкока.

По данным СМИ демонстранты собираются и в других частях города. Власти города даже остановили железнодорожное сообщение, чтобы помешать демонстрантам.

"Некоторые из протестующих вышли в касках. Сегодня вечером они ждут жесткой реакции со стороны полиции", - пишет Aljazeera.

The flowers are blooming everywhere in Bangkok during the #thaispring, the protesters say.

They’re incoming at ladprao intersection now. #ม็อบ17ตุลา #ม็อบ16ตุลา #whatishappeninginthailand#17ตุลาไปราชประสงค์ pic.twitter.com/RxcCcl6bH6

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 17, 2020