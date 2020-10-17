Предупреждения и задержания не помогли: протестующие в Таиланде вновь заняли улицы Бангкока

Тысячи протестующих вновь вышли на улицы столицы Таиланда, несмотря на разгоны и задержания.
После того, как 16 октября полиция применили водометы против многотысячного собрания людей в центра Бангкока, протестующие договорились изменить маршрут и провести митинги в разных частях города.
Несколько сотен человек, многие в черных футболках, устроили митинг на станции Лат Пхрао на севере Бангкока.
По данным СМИ демонстранты собираются и в других частях города. Власти города даже остановили железнодорожное сообщение, чтобы помешать демонстрантам.
"Некоторые из протестующих вышли в касках. Сегодня вечером они ждут жесткой реакции со стороны полиции", - пишет Aljazeera.
The flowers are blooming everywhere in Bangkok during the #thaispring, the protesters say.
They’re incoming at ladprao intersection now. #ม็อบ17ตุลา #ม็อบ16ตุลา #whatishappeninginthailand#17ตุลาไปราชประสงค์ pic.twitter.com/RxcCcl6bH6
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 17, 2020
За последнюю неделю полиция арестовала более 50 человек, в том числе нескольких лидеров протеста.
"Насильственные или нет, но все собрания незаконны", - сообщил на пресс-конференции представитель полиции.
15 октября власти Таиланда запретили массовые собрания из-за критики короля Маха Ваджиралонгкорна. Однако через несколько часов после объявления запрета, на улицы вышли десятки тысяч человек.
The fight goes on: Anti-government protesters are flooding Ladprao Intersection in northern Bangkok, defying the police's ban on gatherings. #ม็อบ17ตุลา #WhatsHappeninglnThailand #PrayuthGetOut #Thailand #KE pic.twitter.com/9et3PWu16w
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2020
Протестующие требуют отставки премьера страны Праюта Чан-Оча, который пришел к власти в результате переворота 2014 года. Он отвергает обвинения протестующих в том, что он организовал прошлогодние выборы, чтобы сохранить власть. Нарушая давнее табу, протестующие также призвали ограничить власть монархии.