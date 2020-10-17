Предупреждения и задержания не помогли: протестующие в Таиланде вновь заняли улицы Бангкока

Протесты в Таиланде длятся уже более восьми месяцев. 15 октября в стране введено чрезвычайное положение.

Тысячи протестующих вновь вышли на улицы столицы Таиланда, несмотря на разгоны и задержания.

После того, как 16 октября полиция применили водометы против многотысячного собрания людей в центра Бангкока, протестующие договорились изменить маршрут и провести митинги в разных частях города.

Несколько сотен человек, многие в черных футболках, устроили митинг на станции Лат Пхрао на севере Бангкока.

По данным СМИ демонстранты собираются и в других частях города. Власти города даже остановили железнодорожное сообщение, чтобы помешать демонстрантам.

"Некоторые из протестующих вышли в касках. Сегодня вечером они ждут жесткой реакции со стороны полиции", - пишет Aljazeera.

За последнюю неделю полиция арестовала более 50 человек, в том числе нескольких лидеров протеста.

"Насильственные или нет, но все собрания незаконны", - сообщил на пресс-конференции представитель полиции.

15 октября власти Таиланда запретили массовые собрания из-за критики короля Маха Ваджиралонгкорна. Однако через несколько часов после объявления запрета, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Протестующие требуют отставки премьера страны Праюта Чан-Оча, который пришел к власти в результате переворота 2014 года. Он отвергает обвинения протестующих в том, что он организовал прошлогодние выборы, чтобы сохранить власть. Нарушая давнее табу, протестующие также призвали ограничить власть монархии.