Взрыв в Пакистане: террористы заложили взрывчатку в учебном заведении, более сотни раненных

Во вторник 27 октября неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в учебном заведении на северо-западе Пакистана.

Как пишет CGTN, взрыв произошел в семинарии в Пешваре, столице северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Вследствие взрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще более 120, включая детей, получили ранения.

"Взрыв произошел в медресе (заведение среднего и высшего образования у мусульман, - ред.), где неизвестные заложили взрывчатку в полиэтиленовый пакет", - сказали в полиции.

A bomb blast in a madrassa in Dir Colony area of Peshawar martyred 10 students and injured 70#Protect_Madrassas_Schools pic.twitter.com/WWwwPrJ1nV#Peshawarblast

(@umarfarooqi313) October 27, 2020