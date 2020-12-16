Япония выбрала иероглиф 2020 года: как он выглядит и что означает (видео)

Иероглиф, значение которого трактуют как «тесный» или «близкий», стал символом уходящего 2020 года в Японии.

Такое сообщение сделали в Японской федерации проверки иероглифических навыков, которая каждый год проводит соответствующее голосование среди населения страны, пишет NHK.

Иероглиф-победитель был нарисован на традиционной японской бумаге. Его нарисовал настоятель буддистского "Храма Чистой воды" Сэйхан Мори. Сам храм расположен в Киото, а настоятель — один из инициаторов проведения голосования. Событие это настолько важное для населения Японии, что голосование транслирует японское общественное телевидение.

Выбор этого иероглифа неслучаен. В Японии на фоне пандемии коронавируса большую популярность приобрело выражение "мицу но мицу". На языке иероглифов дословно оно записывается иероглифами "три" и "тесный". Интересно, что само по себе оно является сокращенным вариантом сразу трех словосочетаний: "замкнутые помещения с плохой вентиляцией", "тесные пространства с большим скоплением людей", "тесные контакты между людьми". Во всех трех присутствует указанный иероглиф.

В Японии с начала пандемии постоянно просят избегать всех трех вещей, описанных в списке. Во многих городах можно встретить плакаты и билборды с изображением "мицу но мицу".

Вторым по популярности иероглифом, претендует на то, чтобы стать символом года, стало слово "хуже". Третье место занял иероглиф со значением "болезнь".

Напомним, в 2019 году символом стал иероглиф "рей", значение которого - "порядок", "гармония", "красота".

Как сообщал "Телеграф", ранее в небе над Японией заметили огромный светящийся шар.