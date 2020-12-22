Россия и Китай устроили провокацию в небе над Южной Кореей

Власти Южной Кореи подняли в воздух истребители на перехват девятнадцати российских и китайских боевых самолетов, вторгнувшихся в зону опознания ее средств ПВО (KADIZ).

Как пишет Reuters, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По их данным, в опознавательную зону вошли сначала четыре самолета Китая, за которыми следовали 15 самолетов России.

ВВС Южной Кореи подняли истребители на перехват.

В сообщении отмечается также, что китайское военное руководство до этого проинформировало южнокорейских коллег о том, что их самолеты будут проводить плановую тренировку в этом регионе, однако не сообщается о том, предприняла ли подобные меры Россия.

Информационное агентство Yonhap указывает, что МИД Южной Кореи предостерегло Китай и Россию от подобных действий в будущем.

Читайте в материале "Телеграф": Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене.