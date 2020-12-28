В Южной Корее нашли новый вид коронавируса: что известно

28 декабря в Южной Корее медики зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно предоставленным данным, заболевание было обнаружено у семьи, которая прибыла в Южную Корею из Британии, 22 декабря.

На данный момент все они находятся на карантине с момента въезда в страну.

Стоит напомнить, что впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. После чего 20 декабря, в Британии начали переходить к жесткому карантину. В последствии страны по всему миру закрыли свои границы как для Великобритании, так и для Южной Африки после выявления случаев нового, быстро распространяющегося варианта коронавируса на этих территориях.