Первый случай нового варианта COVID-19 обнаружен во Франции

Франция зарегистрировала свой первый случай нового варианта коронавируса. Поскольку в стране растет число случаев заболевания и смертей от COVID-19, это усиливает опасения по поводу новой волны вируса.

Министерство здравоохранения Франции заявило, что у француза, который недавно вернулся во Францию из Лондона, был обнаружен положительный результат на новый вариант коронавируса. Об этом сообщает The News International.

Этот случай - первый во Франции - был обнаружен в городе Тур. Этот человек прибыл из Лондона 19 декабря. В настоящее время он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо, добавили в министерстве.

Страны по всему миру в последние дни закрыли свои границы как для Великобритании, так и для Южной Африки после выявления случаев нового, быстро распространяющегося варианта коронавируса на этих территориях.

Тем временем ученым удалось выявить, что новый вариант коронавируса подстраивается к иммунной системе каждого отдельного человека.