Рейс задержали, но все же рискнули лететь: названа вероятная причина крушения Boeing 737

Причиной крушения самолета Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air в Индонезии могли стать плохие погодные условия. В результате которого погибли более ста человек включая детей.

Об этом сообщили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики страны.

Согласно заявленным данным, сильный дождь стал причиной, чтобы задержать рейс на 30 минут, но все же экипаж принял решение лететь.

Таким образом, при взлете лайнер попал в грозовой фронт, из-за облачности видимость была плохая. А турбулентность могла привести к отказу двигателя.

Стоит отметить, что рыбаки, ставшие невольными свидетелями авиакатастрофы Boeing 737-500 SJ182 в небе над Индонезией, выловили обломки самолета и части тел погибших.

Напомним, что ранее появилось видео падения падения пассажирского Boeing 737 в районе Джакарты.