Не видели больше года: жена Ким Чен Ына засветилась на публике

Жена лидера КНДР Ким Чен Ына, которую не видели с января 2020 года, наконец появилась на публике. Ри Соль Чжу вместе с мужем посетила концерт в честь дня рождения бывшего главы КНДР Ким Чен Ира.

Об этом сообщили в Телеграм-канале 360tv.

Так, долгое отсутствие женщины породило самые разные слухи.

Предполагалось, что она может быть беременна, больна или даже казнена.

Стоит напомнить, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны и пригрозил расширением ядерного арсенала.

В то же время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его пятилетний план по развитию экономики провалился "почти во всех секторах", но в то же время, рассказал о "чудесных победах" за последние пять лет.