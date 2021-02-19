Первая жертва переворота: в Мьянме скончалась 20-летняя девушка, раненая силовиками во время разгона протеста

В Мьянме в пятницу, 19 февраля, умерла 20-летняя девушка, раненная в голову на прошлой неделе во время разгона силовиками акции протеста против военного переворота в этой стране.

Как сообщает "Reuters", ее гибель стала первой смертью среди противников военного переворота 1 февраля с момента начала демонстраций две недели назад.

Мья Твате Твате Хаинг (Mya Thwate Thwate Khain), которой только что исполнилось 20 лет, была подключена к аппарату жизнеобеспечения с тех пор, как 9 февраля ее доставили в больницу после ранения, по словам врачей, боевой пулей во время акции протеста в столице Мьянмы Нейпьидо.

"Мне очень грустно, и мне нечего сказать", - сказал по телефону брат погибшей Е Хтут Аунг (Ye Htut Aung).

Новостное агентство отмечает, что известие о смерти девушки пришло, когда вооруженные дубинками полицейские и солдаты разогнали процессию людей со знаменами свергнутого лидера Аунг Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi) в северном городе Мьичина, и тысячи людей вернулись на улицы главного города Янгона.

Протестующие установили для погибшей храм на тротуаре в Янгоне с фотографиями, цветами и флагом партии Су Чжи.

Как сообщалось, 1 февраля в Мьянме произошел переворот. Военные захватили власть и арестовали президента. В стране практически полностью отсутствует Интернет, а десятки тысяч людей выходят на протесты против захвата власти.