Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Первая жертва переворота: в Мьянме скончалась 20-летняя девушка, раненая силовиками во время разгона протеста

Первая жертва переворота: в Мьянме скончалась 20-летняя девушка, раненая силовиками во время разгона протеста
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Reuters

В Мьянме в пятницу, 19 февраля,  умерла 20-летняя девушка, раненная в голову на прошлой неделе во время разгона силовиками  акции протеста против военного переворота в этой стране.

Как сообщает "Reuters", ее гибель стала первой смертью среди противников военного переворота 1 февраля с момента начала демонстраций две недели назад. 

Как минимум два человека были ранены во время разгона демонстрации полицией, применившей боевые патроны

 Мья Твате Твате Хаинг (Mya Thwate Thwate Khain), которой только что исполнилось 20 лет, была подключена к аппарату жизнеобеспечения с тех пор, как 9 февраля ее доставили в больницу после ранения, по словам врачей, боевой пулей во время акции протеста в столице Мьянмы Нейпьидо.

"Мне очень грустно, и мне нечего сказать", - сказал по телефону брат погибшей Е Хтут Аунг (Ye Htut Aung).

Новостное агентство отмечает, что известие о смерти девушки пришло, когда вооруженные дубинками полицейские и солдаты разогнали процессию людей со знаменами свергнутого лидера Аунг Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi) в северном городе Мьичина, и тысячи людей вернулись на улицы главного города Янгона.

Протестующие установили для погибшей храм на тротуаре в Янгоне с фотографиями, цветами и флагом партии Су Чжи.

 В столицу Мьянмы ввели танки, военные начали стрелять по протестующим (видео)

Как сообщалось, 1 февраля в Мьянме произошел переворот. Военные захватили власть и арестовали президента. В стране практически полностью отсутствует Интернет, а десятки тысяч людей выходят на протесты против захвата власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 127

Все по теме:

Мьянма, Смерть, Военный переворот, протестующая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
До премьеры всего месяц: Warner Bros. представила новый тизер &quot;Лиги справедливости&quot; Зака Снайдера (видео)
До премьеры всего месяц: Warner Bros. представила новый тизер "Лиги справедливости" Зака Снайдера (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь