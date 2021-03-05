Переворот в Мьянме закончился расстрелом десятков несогласных: причем здесь Россия и Китай и как отреагирует США

Соединенные Штаты Америки добавили министерства и военные компании Мьянмы в черный список торговли из-за государственного переворота, который произошел там 1 февраля, и жесткого, с убийствами, разгона протестов. Ситуации в Мьянме для «Телеграфа» проанализировал политолог-международник Денис Пилаш.

По словам Дениса Пилаша, на военный переворот 1 февраля население Мьянмы ответило крупномасштабными протестами, забастовками профсоюзов, маршами пустых кастрюль и другими актами гражданского неповиновения.

«Однако Тамадо - вооруженные силы Мьянмы, по факту не прекращавшие контролировать политическую и экономическую власть в стране даже во время "демократического" поворота предыдущего десятилетия, - на диалог не пошли. Напротив, несмотря на недавние обещания не применять против протестующих боевое оружие, 3 марта стали самым кровавым днем с момента переворота: по данным ООН, силовики убили 38 человек. И если гибель подстреленной ими 9 февраля 19-летней Мья Тхве Тхве Хайинг вызвала громкое осуждение и в стране, и за рубежом, то сейчас эскалация зашла настолько далеко, что военные не останавливаются и перед десятками смертей», - прогнозирует Денис Пилаш.

По его мнению, во многом может повториться ситуация подавления протестов даже не 2007 года (так называемой "Шафрановой революции"), а 1988-го, когда счет жертвам шел на сотни и даже тысячи.

«Как и тогда, военный режим ведет курс на силовой сценарий, рассчитывая удержаться при поддержке Китая и особенно России, а также невмешательстве или довольно пассивной позиции тех стран, что привычно высказываются за демократические движения. Соседи либо ограничиваются дежурными заявлениями о "глубокой обеспокоенности" (Индия), либо подчеркнуто дистанцируются, называя переворот "внутренними делами Мьянмы" (Таиланд, правительство которого само пришло в результате переворота и интенсивно преследует протестующих)», - подчеркивает Денис Пилаш.

Он напоминает, что США ужесточили санкционные меры против ряда лиц, стоящих за переворотом. Но предполагает, что при Байдене, с учетом меняющихся мировых реалий, едва ли повторится ситуация времен администрации Обамы, записывавшей демократизацию Мьянмы себе в актив.

«На деле реформы в азиатской стране были, в лучшем случае, половинчатыми. А политика компромиссов с армейской верхушкой, проводимая считавшейся предводительницей демократических сил Аун Сан Су Чжи, привела ее к замалчиванию преступлений военных в- роде преследований мусульманского меньшинства рохинджа. Это сыграло с Аун Сан Су Чжи злую шутку - в итоге репутация нобелевской лауреатки запятнана и подрывает попытки международной солидарности с мьянманской оппозицией. Так что протестующим мьянманцам остается рассчитывать только на самих себя. Впрочем, репрессивная политика властей заметно поспособствовала консолидации подчас враждующих между собой антиправительственных движений различных дискриминируемых этнических групп, что означает дальнейшее расширение социальной базы протестов», - прогнозирует Денис Пилаш.

1 февраля в Мьянме произошел переворот. Военные захватили власть и арестовали президента Аун Сан Су Чжи.

Страну охватили акции протеста, которые жестоко подавляются.

Как выяснилось, незадолго до переворота Мьянму посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. О чём это говорит, а также, где еще в последнее время Россия спровоцировала или может спровоцировать горячие точки, «Телеграфу» рассказали эксперты.