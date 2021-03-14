Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины

В Гонконге на фоне массовой вакцинации от коронавируса Covid-19 поступают сообщения о госпитализации привившихся китайскими вакцинами и летальном случае после прививки.

Об этом сообщается на правительственном сайте Гонконга.

Так, по состоянию на 13 марта в городе в целом были привиты от коронавируса около 177 тысяч человек: около 149,2тыс. человек получили первую дозу вакцины Sinovac и около 27,8тыс. - получили первую дозу вакцины Comirnaty.

"Отдельно власти сообщили, что 80-летний мужчина, который проходил лечение в медицинском центре Каритас, а затем был переведен в больницу принцессы Маргарет, скончался сегодня днем из-за ишемической болезни кишечника... Также сообщалось, что сегодня днем скончался 67-летний мужчина, фигурирующий в деле, объявленном 11 марта, и проходивший лечение в больнице Квонг Вах", - говорится в информации.

При этом за прошедшие сутки в больницу поступил пациент "с подозрением на серьезное нежелательное явление после вакцинации COVID-19".

Мужчина получил дозу вакцины CoronaVac в общественном центре вакцинации за четыре дня до госпитализации, и не было никаких записей о том, что мужчина жаловался на плохое самочувствие во время наблюдения в центре вакцинации.

"У 63-летнего мужчины с фибрилляцией предсердий, застойной сердечной недостаточностью, полицитемией и алкогольным ожирением печени 10 марта началось общее недомогание", - говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина был переведен в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения с предварительным диагнозом острый инсульт. Сейчас он в критическом состоянии.