Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины
Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины
День добровольца: что это за праздник и почему его отмечают 14 марта
День добровольца: что это за праздник и почему его отмечают 14 марта
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"

Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины

Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины
13:31 Сегодня Телеграф Global Look Press

В Гонконге на фоне массовой вакцинации от коронавируса Covid-19 поступают сообщения о госпитализации привившихся китайскими вакцинами и летальном случае после прививки.

Об этом сообщается на правительственном сайте Гонконга.

Так, по состоянию на 13 марта в городе в целом были привиты от коронавируса около 177 тысяч человек: около 149,2тыс. человек получили первую дозу вакцины Sinovac и около 27,8тыс. - получили первую дозу вакцины Comirnaty.

Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)

"Отдельно власти сообщили, что 80-летний мужчина, который проходил лечение в медицинском центре Каритас, а затем был переведен в больницу принцессы Маргарет, скончался сегодня днем из-за ишемической болезни кишечника... Также сообщалось, что сегодня днем скончался 67-летний мужчина, фигурирующий в деле, объявленном 11 марта, и проходивший лечение в больнице Квонг Вах", - говорится в информации.

При этом за прошедшие сутки в больницу поступил пациент "с подозрением на серьезное нежелательное явление после вакцинации COVID-19".

Микрочипы и изменение ДНК: главные мифы вакцинации от коронавируса (инфографика)

Мужчина получил дозу вакцины CoronaVac в общественном центре вакцинации за четыре дня до госпитализации, и не было никаких записей о том, что мужчина жаловался на плохое самочувствие во время наблюдения в центре вакцинации.

"У 63-летнего мужчины с фибрилляцией предсердий, застойной сердечной недостаточностью, полицитемией и алкогольным ожирением печени 10 марта началось общее недомогание", - говорится в сообщении.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Впоследствии мужчина был переведен в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения с предварительным диагнозом острый инсульт. Сейчас он в критическом состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 384

Все по теме:

Гонконг, Вакцинация, Коронавирус, Осложнения, Covid-19, Sinovac, CoronaVac, Comirnaty.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021
02 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
03 COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация
04 В России выгорел полевой лагерь путинских военных: последние данные и видео
05 "Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)
На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)
На микроавтобус с аргентинским президентом напали протестующие (видео)
На микроавтобус с аргентинским президентом напали протестующие (видео)
В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)
В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь