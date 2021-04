За секунду до верной гибели: в Индии мужчина спас ребенка от поезда и стал местным героем (видео)

В индийском городе Мумбаи ребенок сорвался с железнодорожной платформы на рельсы перед подходящим поездом и все могло бы закончится катастрофой, если бы ему на помощь в последние секунды не подоспел отважный работник станции.

Кадры происшествия обнародованы Министерством железных дорог Индии в Твиттер.

Происшествие произошло 19 апреля на станции Вангани в Мумбаи.

Как видно на видеозаписи, стрелочник Маюр Шелхе подбежал по рельсам к ребенку и, подняв того на платформу, убрался сам буквально за секунду до того, как поезд лишил бы жизни их обоих.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021