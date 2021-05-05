Отрывались по полной: появилось видео вечеринки в Турции, после которой украинок задержали за голые фото

В Турции среди задержанных за обнаженные фото украинок оказалась и француженка.

Об этом пишет PavlovskyNews.

Гражданка Франции отдыхала на яхте у певицы Вероники Курган, известной под псевдонимом Starla. Девушки выложили в Сеть кадры в стиле "ню", которые стоили им долгого пребывания в полицейском участке.

"Могу оказаться в тюрьме", - написала в соцсетях гражданка Франции, которой, впрочем, все же удалось выйти на свободу и покинуть район Муглы.

А вот украинка Юлия, которая также попала в полицию за данные снимки, продолжает оставаться в Турции и удивлена вниманием к данной истории.

Напомним, во вторник, 4 мая, в Турции в заливе Фетхие были замечены "последовательницы" дубайской обнаженной фотосессии. Пикантные снимки опубликовал в среду, 5 мая, Telegram-канал "LIFE SHOT". Среди участников были и украинки.

Девушки открыто и не стесняясь позировали на яхте обнаженными, потому их легко заметили из соседних плавсредств и вызвали полицию.