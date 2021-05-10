Вертолет спасателей упал в озеро: трагедия в Китае попала на видео

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Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф скриншот

На юго-западе Китая в провинции Юньнань в озеро Эрхай упал пожарный вертолет, в результате чего два человека погибли, еще двое пропали без вести.

Об этом сообщает в понедельник, 10 мая, Telegram-канал "360tv".

"Воздушное судно выполняло работу по забору воды для тушения лесного пожара в горах. На месте крушения работают экстренные службы, пишут местные СМИ", - говорится в сообщении.

Крушение воздушного судна засняли очевидцы ЧП.

Как сообщалось, 23 марта при взлете на военном аэродроме под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных.

25 марта в Балтийском море разбился российский вертолет КА-32 МЧС.

А в середине апреля в Краснодарском крае России во время сельскохозяйственных работ потерпел крушение вертолёт Ми-2.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 423

Все по теме:

Китай, Вертолет, Видео, Озеро, Крушение, Пожарные.
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